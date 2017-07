Schulen Schächental weiter mit Übergangs-Schulleiter

Jakob Kolb heisst der neue interimistische Schulleiter der Schulen Schächental. Er wird die Schule nach den Sommerferien in einem 70-Prozent-Pensum leiten, wie der Schulrat mitteilt. Bereits in den vergangenen Monaten waren die Schulen Schächental interimistisch geführt worden, bisher durch den erfahrenen Schulleiter Rémi Odermatt. Dies habe sich bewährt, schreibt der Schulrat. In dieser Zeit seien mehrere Dossiers geprüft und Bewerbungsgespräche geführt worden. «Nach guten Gesprächen wähnte sich der Schulrat seinem Ziel nahe», schreibt er in der Mitteilung. Doch habe sich der erfolgversprechendste Kandidat für eine andere Aufgabe entschieden. So habe sich der Schulrat entschieden, die Vakanz weiterhin mit einer Interimsschulleitung zu überbrücken.

