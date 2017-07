Schutzwaldprojekt dient kommenden Urner Generationen

Mit ihrem zwölften Schutzwaldprojekt unterstützen Helvetia Versicherungen den Kanton Uri. Im ganzen Kanton sollen In den kommenden Monaten über 10.000 Bäume gepflanzt werden. Ein Beitrag nicht nur für kommenden Generationen, sondern auch zum Schutz für Wirtschaft und Bevölkerung vor Naturgefahren. In Andermatt ging es am Freitag, 30. Juni, los. Es gab einiges zu tun. Nicht nur für die Schutzwaldbotschafter.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Juli 2017

Zum Bild: Sie pflanzten die ersten Bäume im Urner Schutzwald: (von links) Franz-Xaver Simmen, CEO von Andermatt Swiss Alps, Langlaufchampion Dario Cologna, Ralph Honegger, Leiter Anlagen und Mitglied der Konzernleitung von Helvetia, Unternehmerin LizAn Kuster, Regierungsrat Dimitri Moretti, Kantonsforstmeister Beat Annen und Hans Regli, Talammann der Korporation Ursern. Foto: Elisa Hipp