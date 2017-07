Senkung der Gebühren derzeit kein Thema

Unter Federführung des Gemeindeverbandes gründeten die 20 Urner Gemeinden am 29. Juni 2007 an einer Versammlung in Seedorf Abwasser Uri. Auf den Tag genau 10 Jahre später feierte die öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft ihr kleines Jubiläum mit einer Generalversammlung im Industriepark Schächenwald in Altdorf. Die eigentliche Feier findet allerdings erst am 19. August statt. Ein Geschenk in Form einer Senkung der Abwassergebühren wird es dabei aber nicht geben.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Juli 2017.

Simon Gisler