Thomas Epp holt EM-Diplom

Thomas Epp von der Ringerriege Schattdorf hat gleich an seinen ersten Europameisterschaften ein Diplom geholt. Der 15-jährige Flüeler beendete die U17-EM in Sarajevo im freien Stil in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm auf dem ausgezeichneten 5. Platz. Mit einem Sieg in der Hoffnungsrunde gegen den Slowaken Samuel Bucko qualifizierte er sich sogar für den Kampf um Bronze.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. Juli 2017.

Simon Gisler