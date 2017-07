Thomas Epp ringt an EM in Sarajevo

Einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen und eine Medaille an einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gewinnen: Davon träumt Thomas Epp, seit er der Ringerriege Schattdorf im Alter von vier Jahren beigetreten ist. Das war vor elf Jahren. In der kommenden Woche hat der im Dezember 16 Jahre alt werdende Flüeler die Möglichkeit, sich einen seiner Träume bereits zu erfüllen. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo darf er erstmals in seiner noch jungen Karriere an der U17-Europameisterschaft ringen.

Simon Gisler