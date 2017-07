Top-Ergebnis für Jolanda Annen in Hamburg

Fünfter Platz für Jolanda Annen beim Triathlon in Hamburg am Samstag, 15. Juli. Das ist das bisher beste Resultat der Urnerin in der WM World Triathlon Series. Ihr bestes Resultat in einem WM-Lauf war davor der 10. Rang in Edmonton im vergangenen Jahr. In Hamburg fehlten für das Podest derweil nur gerade 8 Sekunden. Das Rennen gewonnen hat Flora Duffy aus Bermuda. Zweite wurde die Australierin Ashleigh Gentle vor der Deutschen Laura Lindemann.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. Juli 2017.