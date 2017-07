Update Schmierspur: Verursacher nicht bekannt

Die Ermittlungen der Polizei hatten sich zunächst auf einen Lastwagen mit belgischen Kontrollschildern konzentriert, heisst es in der Medienmitteilung. Dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet.

Die Kantonspolizei Uri sucht deshalb Personen, die am Mittwoch, 26. Juli, zwischen 9.00 und 9.30 Uhr auf der A2 zwischen Göschenen und Altdorf in Fahrtrichtung Nord unterwegs gewesen sind und Beobachtungen gemacht haben, die zum Auffinden des Verursacherfahrzeuges führen könnten. Es handele sich bei diesem mutmasslich um einen Lastwagen, allenfalls auch einen Lieferwagen, so die Polizei und fragt: Wem ist zur fraglichen Zeit ein Fahrzeug aufgefallen, welches Teile seiner flüssigen Ladung verloren hat? Hinweise sind an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri, Telefon 041 874 53 53, erbeten.

Am Mittwoch, 26. Juli, hatten sich innerhalb kurzer Zeit auf der A2 in Fahrtrichtung Nord mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Ursächlich dürfte in allen Fällen eine schmierige Spur gewesen sein. Aus Sicherheitsgründen und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn A2 zwischen dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels und dem Seelisberg-Strassentunnel zwischen 10.00 und 17.00 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt werden.