Urner leitet Theater in der Stadt Zürich

Das Theater Stadelhofen mitten in der Stadt Zürich hat sich dem Figuren- und Objekttheater verschrieben und spricht damit vorab ein jüngeres Publikum an. Seit Montag steht es unter der Leitung von Françoise Blancpain und Benno Muheim aus Altdorf. Für den Urner ist der fixe Job mit eigenem Büro nach zwölf Jahren als freischaffender Künstler eine Umstellung, aber eine, die zur richtigen Zeit kommt. «Das erlaubt es mir, eine neue Perspektive einzunehmen», sagt er. Als Theaterleiter müsse er die grossen Trends und Themen im Auge behalten. «Es ist grossartig, dass ich mich in diesem Feld bewegen darf», freut sich Benno Muheim.

Mathias Fürst