Zwei Motorradfahrer bei Unfällen am Klausenpass verletzt

Kurz vor 19.00 Uhr ist am Montag, 3. Juli, ein Töfffahrer auf der Klausenstrasse Richtung Passhöhe unterwegs gewesen. Im Bereich der «Spirgner Kehren» beschleunigte er, verlor dadurch die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der 29-jährige Mann verletzte sich und wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Franken. Am Abend, gegen 19.15 Uhr, kam es zu einem weiteren Motorradunfall. Ein Töfffahrer fuhr auf der Klausenpassstrasse vom Urnerboden Richtung Klausenpass. Im Bereich Steinplanggen/Vorfrutt verlor er aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der 22-jährige Mann verletzte sich und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Franken. Im Einsatz standen das Amt für Kantonsstrasse, die Rega, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.