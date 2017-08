«Wir haben gezeigt, dass es auch ein anderes Uri gibt»

Sie waren die Exoten. Die, die aus dem Kanton voller Bauern namens Uri kamen. Die, die Heineken statt Calanda ausschenkten. Die, die kein Motto hatten, aber schon auf dem Weg zur Parade feierten. 1999 baute der Urner Verein Labor Productions das erste Urner Lovemobile für die Street Parade in Zürich. Mit dabei: Sebastian Herzog («Urschall») und DJ Rolf Furrer («Allergy»).

Am Samstag, 12. August, findet in Zürich die Street Parade 2017 statt – das «UW» blickt in der Ausgabe vom 12. August auf die erste Urner Beteiligung an der Street Parade zurück.