Aktivisten verhüllten das Telldenkmal

Am Sonntagvormittag, 6. August, kurz vor 8.00 Uhr, stellte die Polizei fest, dass am Telldenkmal in Altdorf ein schwarzes Tuch angebracht war. Eine Bewilligung lag nicht vor. Im Umfeld des Denkmals hielten sich rund ein Dutzend Personen auf. Zur Aktion bekannt hat sich die Partei National Orientierter Schweizer (PNOS). Der Vorsitzende der PNOS wurde durch die Polizei befragt und wird verzeigt. Die Verhüllung konnte durch den Unterhaltsdienst umgehend entfernt werden. Sachschaden ist keiner entstanden.

Kapo Uri