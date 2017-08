Altdorf holt den ersten Sieg

In der dritten Runde der Meisterschaft 2. Liga interregional gabs für den FC Altdorf am Sonntagnachmittag den ersten Vollerfolg. Im Heimspiel gegen die U21-Mannschaft des FC Lugano siegte der FCA 4:2. Calderon Mavembo und Ali Mourad konnten sich dabei als Doppeltorschützen feiern lassen.

Weniger gut lief es am Sonntagnachmittag dem FC Schattdorf in der 2. Liga. Auswärts gegen Ägeri kassierten die Schattdorfer eine 1:4-Niederlage. Der FCS liegt damit punktlos am Tabellenende.

