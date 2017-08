Arbeiten an der Reussbrücke Meitschligen verschoben

Die Belagsarbeiten an der Reussbrücke Meitschligen zwischen Amsteg und Gurtnellen können aufgrund der instabilen Wetterlage nicht wie geplant in dieser Woche ausgeführt werden. Wie die Baudirektion Uri mitteilt, wird die Kantonsstrasse im Bereich Meitschligen in dieser Woche durchgehend befahrbar sein. Die erste Nachtsperrung ist für den kommenden Mittwoch, 16. August, ab 20 Uhr vorgesehen.

UW