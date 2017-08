Auffahrunfall in Silenen

Am Donnerstagabend, 17. August, kurz vor 17.45 Uhr, fuhr eine Urner Autofahrerin auf der Gotthardstrasse von Erstfeld nach Amsteg. In Silenen beabsichtigte sie in die Liegenschaft Acherli abzubiegen. Dies erkannte ein nachfolgender Urner PW-Lenker zu spät und kollidierte in der Folge mit dem Heck des vorderen Fahrzeugs. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 45'000 Franken.