Auto prallt gegen Säule

Am Freitag, 25. August, kurz vor 21.00 Uhr, fuhr ein PW auf der Axenstrasse in südliche Richtung. Bei der Galerie nach dem Tellsplatte-Tunnel kam das Fahrzeug zu weit nach links und prallte frontal gegen eine Säule in der Fahrbahnmitte. Dabei wurde der Personenwagen aufs Dach geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker verletzte sich dabei und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 18'000 Franken.

Am Samstag, 26. August, um 13.30 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der Klausenstrasse vom Urnerboden in Richtung Passhöhe. In der Kurve der Steinplanggengeraden geriet er mit seinem Motorrad von der Strasse ab, fuhr rund 18 Meter auf dem linksseitigen Hang und stürzte schliesslich in einen Geschiebesammler am Fahrbahnrand. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 10'000 Franken.

Am Samstag kurz nach 14.00 Uhr fuhr ein Teilnehmer des Alpenbrevets in der Schöllenen Richtung Göschenen. Im Bereich der Brüggwaldkurve prallte er gegen die Leitplanke, stürzte über diese darüber und fiel rund 3 Meter über das stark abfallende Gelände. Der Velofahrer verletzte sich dabei und wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht.

Am Samstag kurz vor 15.30 Uhr, fuhren eine Velofahrerin und zwei Velofahrer, als Teilnehmer des Alpenbrevets, in der Schöllenen Richtung Göschenen. Im Bereich der Brüggwaldkurve bemerkte der Vorderste der Dreiergruppe zu spät, dass sich ein vor ihm langsame fahrender PW befand. Aus bisher noch nicht abschliessend geklärten Gründen stürzte der Velofahrer aus den Niederlanden zu Boden und verletzte sich dabei. Der nachfolgende Velofahrer konnte ebenfalls nicht rechtzeitig abbremsen, fuhr in den am Boden liegenden Velofahrer und stürzte. Auch die dritte Velofahrerin, die aus Deutschland stammt, konnte nicht rechtzeitig abbremsen, prallte seitlich in den PW und verletzte sich dabei. Der Velofahrer aus den Niederlanden beabsichtigte selbständig einen Arzt aufzusuchen. Die gestürzte Deutsche musste mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht werden. Der Dritte der Velofahrergruppe war beim Eintreffen der Polizeipatrouille bereits nicht mehr vor Ort.

Am Samstag um 22.00 Uhr, fuhr ein Personenwagen mit deutschen Kontrollschildern von der Giessenstrasse zur Autobahnausfahrt Flüelen. Via den Kreisel Flüelen beabsichtigte der Lenker weiter nach Deutschland zu fahren. Beim Einspuren auf die Autobahnausfahrt verwechselte er die Kupplungs- mit der Bremspedale, wodurch es zu einer abrupten Bremsung kam. Dies erkannte ein von der Autobahnausfahrt herkommender PW-Lenker zu spät und er fuhr dem deutschen PW ins Heck. Die Beifahrerin des deutschen PWs verletzte sich dabei und wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht.