Die Appenzeller als Vorbild für lebendige Demokratie

Sonnenhüte, Sonnenbrillen – diese Sachen dominierten bei der 1.-August-Feier in Altdorf das Bild. Kein Wunder – hatte es doch gut über 30 Grad Celsius. Hans Altherr verzichtete wegen der Hitze auf zwei weitere Seiten seines Referats. «Wir sind alle gefordert, alle Schweizerinnen und Schweizer. Wir müssen Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Das Wichtige sehr ernst nehmen und nicht auf einfache Rezepte hereinfallen. Wir müssen mit dem Verstand entscheiden und wohl oder übel auch denen ein bisschen vertrauen, die wir gewählt haben. Und zu guter Letzt müssen wir immer wieder aufeinander zugehen, das Gespräch, die Auseinandersetzung mit Themen suchen, konstruktiv und zukunftsorientiert», fasste er am Schluss seiner Rede zusammen.

Die Gäste aus dem Appenzell präsentierten ihre Musik, ihren Witz und ihre Produkte. Auch in weiteren Gemeinden fanden Feste zum Nationalfeiertag statt. In Flüelen läutete das Feuerwerk am 31. Juli den Feiertag ein.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 5. August.