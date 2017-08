Am Dienstagnachmittag, 15. August, kurz nach 14.30 Uhr, fuhr eine Urner Velofahrerin mit ihrem E-Bike in Seedorf auf einer Naturstrasse entlang der Autobahn A2. Beim Abbiegen in die Wyerstrasse kam sie zu Fall und verletzte sich. Die 62-jährige Frau wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.