Ehepaar bei Streit verletzt

Am Montag, 7. August, kurz vor 12.00 Uhr, wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Uri zu einer Auseinandersetzung in einer Geschäftsräumlichkeit in Altdorf gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zu einem Streit zwischen einem Ehepaar und einem 59-jährigen Urner. Der Ehemann sowie seine Frau wurden dabei verletzt. Die Frau musste mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt werden. Der genaue Grund für die Auseinandersetzung sowie der Tathergang bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Kantonspolizei mitteilt.