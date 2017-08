Fahrradfahrer kollidiert mit Heck eines Personenwagens und verletzt sich

Am Samstagmittag, 5. August, kurz nach 13.00 Uhr, fuhr ein Urner Personenwagen auf der Schmiedgasse in Altdorf Richtung Telldenkmal. Vor einem Fussgängerstreifen hielt der Lenker sein Fahrzeug an, um einer Person das Überqueren der Strasse zu ermöglichen. Diese Situation bemerkte ein Fahrradfahrer zu spät und kollidierte mit dem Heck des Personenwagens. Der 38 Jahre alte Mann kam dabei zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Kantonsspital Uri überführt.

Kapo Uri