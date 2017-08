Fahrzeugbrand im Gotthard-Strassentunnel

Am Freitagnachmittag, 4. August, kurz vor 15.00 Uhr, stellte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri fest, dass im Gotthardstrassentunnel ein Personenwagen mit niederländischen Kontrollschildern 6 Kilometer nach der Tunneleinfahrt in Göschenen Feuer gefangen hatte. Dies führte dazu, dass der Gotthard-Strassentunnel in beide Richtungen automatisch gesperrt wurde. Der Motorenbrand konnte durch die drei Fahrzeuginsassen mit einem Feuerlöscher, welcher in einer Nische des Tunnels greifbar war, gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt Totalschaden. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.

Kapo Uri