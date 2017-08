Finanzierung von MooveUri 2017 ist gesichert

Innerhalb von zwei Monaten konnten damit die fehlenden Finanzen aufgetrieben werden. Kombiniert mit diversen Einsparungen auf der Kostenseite wird so die Durchführungen des Festivals möglich, teilen die Organistoren mit.

Finanzverantwortlicher Marcel Greimel war gar ein bisschen überrascht, dass MooveUri tatsächlich durchgeführt werden kann: «Aufgrund des hohen Fehlbetrages an finanziellen Mittel habe ich eigentlich mit einer Absage von MooveUri 2017 gerechnet. Dass es nun doch klappt, ist einfach grossartig», sagt er laut der Medienmitteilung. «Die Crowdfunding-Aktion war ein voller Erfolg, und es fühlt sich gut an, so viele Unterstützer zu haben.» I

n den verbleibenden zehn Wochen steht noch viel Planung an. Die grösste Herausforderung dürfte hierbei die Helfersuche darstellen. Doch Marcel Greimel zeigt sich zuversichtlich: «Die Crowdfunding-Aktion hat gezeigt, dass wir viele Fans haben. Das stimmt mich äussert zuversichtlich, dass wir die benötigten helfenden Hände finden werden.» Weitere Informationen zum Festival und die Anmeldung als Helfer sind auf www.mooveuri.ch zu finden.