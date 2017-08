Glacier-Express AG als neues touristisches Topprodukt

Im Beisein von zahlreichen Gästen und Medienvertretern fand am Mittwoch, 23. August, in Andermatt die Gründung der Glacier-Express AG als eigenständiges Bahnunternehmen statt. Ziel ist es, den Glacier Express einheitlich am Markt zu positionieren und auf die digitalen Herausforderungen auszurichten. Die Rhätische Bahn (RhB) und die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) beteiligen sich je zu 50 Prozent an der neuen Gesellschaft. Die Geschäftsführung der Glacier Express AG unterliegt Annemarie Meyer. Neuer Verwaltungsratspräsident ist Ständerat Isidor Baumann.

Doris Marty

Mehr dazu im UW vom Samstag, 26. August 2017.

Die neue Geschäftsleiterin der Glacier-Express AG, Annemarie Meyer, zusammen mit dem Verwaltungsratspräsidenten der Glacier-Express AG, Isidor Baumann. (Foto: Doris Marty)