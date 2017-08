Hausdurchsuchungen in Altdorf und im Tessin

Am Montag, 7. August, war es in Altdorf zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge der Ermittlungen erhielt die Kantonspolizei Uri einen Hinweis auf mögliche strafbare Handlungen, unter anderem Vermögensdelikte. Am Mittwoch, 23. August, wurden im Auftrag der Urner Staatsanwaltschaft am Tessiner Wohnsitz einer involvierten Person und in einer Altdorfer Geschäftsräumlichkeit Hausdurchsuchungen durchgeführt. Weitere Details teilt die Staatsanwaltschaft momentan nicht mit.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. August.