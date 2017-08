Hochwasserschutz für Unterschächen wird verbessert

Das Dorfzentrum von Unterschächen wird besser vor Hochwasser geschützt. Wie die Baudirektion Uri mitteilt beginnen am Montag, 21. August, die Bauarbeiten am Vorderschächen. Im Rahmen der rund drei Monate dauernden Arbeiten werden im Bereich der Schulhausbrücke beidseitig die Ufermauern erhöht. Zugleich wird die Bachsohle gesichert und die Brücke mit einem Staukragen versehen. Durch das Massnahmenpaket wird verhindert, dass der Schächen bei einem Hochwasser in Richtung Schulhaus ausbricht. Unterhalb der Schulhausbrücke wird die rechtsufrige Böschung erhöht, um den Schutz der Siedlungsgebiete vor einem 100-jährlichen Hochwasser sicherzustellen. Der Kanton Uri investiert rund 900'000 Franken in die Hochwasserschutzmassnahmen. Im Bereich der Baustelle ist mit geringen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Schulhausbrücke ist jederzeit befahrbar.