Hund auf Balkon führt zu Polizeieinsatz

Polizisten prüften daraufhin den Zustand des Hundes, liessen ihn allerdings vorerst auf dem Balkon. Am Sonntag machte sich das Tier erneut durch Bellen bemerkbar. Da der Hundebesitzer nach wie vor nicht erreichbar war, kam die Kantonspolizei Uri erneut und befreite den Hund vom Balkon, wie Kapo-Mediensprecher Gusti Planzer auf Anfrage ausführt. Der Hund wurde vorübergehend in andere Obhut gegeben. Erst nach einiger Zeit konnte der Besitzer ausfindig gemacht und benachrichtigt werden. Am Sonntagabend brachte die Kantonspolizei den Hund in Absprache mit dem Laboratorium der Urkantone wieder zurück. Die Kantonspolizei hat ein Ermittlungsverfahren betreffend möglicher Handlungen gegen das Tierschutzgesetz eröffnet.