Kantonspolizei Uri legt Einsatzzentralen zusammen

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, wurde der Betrieb der Einsatzzentrale in Göschenen nach einer erfolgreichen mehrmonatigen Versuchsphase eingestellt. Seit dem 24. Juli dient sie noch als Ausfallsicherheit für Notfälle. Die polizeiliche und betriebliche Bewirtschaftung des Hoheitsgebiets der Kantonspolizei Uri sowie des Amts für Betrieb Nationalstrassen erfolgt nun zentral über die Einsatzzentrale in Flüelen. Die Zusammenlegung bewirkt einen operativen Mehrwert und eine erhöhte Dienstleistungsqualität gegenüber der Öffentlichkeit. Durch diese organisatorische Massnahme kann die Zentrale insbesondere während 24 Stunden in Doppelbesetzung betrieben werden, was einem enormen Mehrwert entspricht. Aufgrund der Kantonsgrösse und der damit verbundenen Anzahl Notrufe sowie der Einbindung in das Interventionskonzept Gotthard-Basistunnel kann dem Erfordernis nach optimierten und raschen Abläufen verstärkt Rechnung getragen werden. Die Mitarbeitenden der Zentrale haben ihren Arbeitsort neu in Flüelen. Die Zusammenlegung hat aber keinerlei Einfluss auf die polizeiliche Grundversorgung des Urner Oberlands. Der Bestand und der Arbeitsort der Polizeiangehörigen der Bereitschafts- und Verkehrspolizei in Göschenen erfährt keine Änderung. Die Anzahl Arbeitsplätze bei der Kantonspolizei bleibt gleich.