Mehrere Unfälle auf Urner Strassen

Am Samstag, 19. August, 15.20 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Urner mit seinem PW auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Bei der Ausfahrt Amsteg fuhr er geradeaus und kollidierte dabei mit der «physischen Nase». Anschliessend fuhr er weiter ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später durch die Polizei in Erstfeld aufgefunden und der Fahrzeuglenker ermittelt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Strasseneinrichtung beträgt rund 23'000 Franken.

Auf der Klausenstrasse, vom Klausenpass Richtung Urnerboden, fuhr am Sonntag, 20. August, kurz nach 9.30 Uhr, ein Töfffahrer aus dem Kanton St. Gallen mit einer Beifahrerin. Zur selben Zeit fuhr ein Schwyzer Motorradlenker vom Urnerboden in Richtung Klausenpass. In einer Rechtskurve unterhalb der Jägerbalm geriet der bergwärtsfahrende Töff zu weit auf die andere Strassenseite. Es kam zu einer Frontalkollision zwischen den zwei Motorrädern. Die verletzten Personen wurden mit zwei Helikoptern der Rega in ausserkantonale Spitäler geflogen. Der Sachschaden an den Motorrädern beträgt rund 20'000 Franken.

In Gurtnellen verletzte sich am Sonntag, 20. August, kurz nach 12.50 Uhr, ein Töfffahrer aus dem Kanton Zug. Er war mit seinem Motorrad auf der Kantonsstrasse von Intschi in Richtung Gurtnellen unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Meitschlingen stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.