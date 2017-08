Mit Hochdruck auf verschiedenen Baustellen

Helikopter fliegen fast täglich, Schreitbagger kraxeln an den Hängen ob Andermatt. Die Skiarena wächst. An mehreren Baustellen gleichzeitig wird momentan mit Hochdruck gearbeitet. So zum Beispiel beim Bahnhof Andermatt, wo eine neue Unterführung vom Bahnhof zur neuen Gondelbahn entsteht. Oder zwischen Andermatt und Nätschen, wo an der neuen Beschneiungsanlage gearbeitet wird. Erst vor wenigen Tagen wurden zudem die Masten für die Achter-Gondelbahn Andermatt-Nätschen-Gütsch hinaufgeflogen und montiert. Auch der Nätschen gleicht einer einzigen Grossbaustelle: Dort entsteht gerade der neue Bahnhof, aktuell werden zwei neue Aussenperrons gebaut – diese werden barrierefrei zugängig sein. Weiter werden drei bestehende Niveauübergänge aufgehoben, um die Sicherheit zu erhöhen. Etwas weiter Richtung Oberalppass laufen ausserdem die Arbeiten an der Sechser-Sesselbahn Hinter Bördli-Strahlgand sowie an der Sechser-Sesselbahn Vordere Felli-Schneehüenerstock. Gleichzeitig werden auch dort Beschneiungsanlagen erstellt und Pisten gestaltet.

Martina Tresch-Regli