Motorradfahrer bei Selbstunfall am Klausenpass erheblich verletzt

Der Mann fuhr am Dienstag, 1. August, kurz vor 13.00 Uhr mit seiner Maschine von der Klausenpasshöhe in Richtung Kanton Glarus. Im Bereich "Chlus" beabsichtige ein vor ihm fahrender Motorradlenker nach links in einen Ausstellplatz abzubiegen. Gleichzeitig setzte der 62-jährige Zweiradlenker zum Überholen an. Er erkannte die Absicht seines Vordermannes und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei rutschte ihm das Vorderrad weg. Er stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Team der Rega musste den Motorradfahrer in ein ausserkantonales Spital fliegen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Franken.

(Kapo)