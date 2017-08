Nächtlicher Unfall im Meiental

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, fuhr am Montag, 7. August, kurz vor 2.30 Uhr, ein Zürcher mit seinem Auto auf der Sustenstrasse von Meien Richtung Passhöhe. Im Bereich «In den Wängen» kam das Auto in einer Rechtskurve aus derzeit unbekannten Gründen von der Strasse ab und fuhr geradeaus in ein angrenzendes Wiesland. Verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt Totalschaden.