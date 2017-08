Poststelle Wassen wird überprüft

Mittelfristig sind im Kanton Uri nur die Poststellen Altdorf, Erstfeld und Andermatt gesichert, alle anderen werden in den kommenden Jahren überprüft. Nun ist die Poststelle in Wassen an der Reihe. Aus Sicht Post stehen für die künftige Postversorgung in Wassen zwei Alternativen im Vordergrund: Die Filiale mit Partner und der Hausservice («Post an der Haustür»). Das teilte die Post am Donnerstag, 24. August, mit. Noch stehe nicht fest, wie die künftige Postversorgung in Wassen aussehen wird. Sobald alle offenen Punkte geklärt sind, werde die Post die Öffentlichkeit informieren. Bis dahin bleibt die Filiale an der Gotthardstrasse 71 unverändert in Betrieb.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. August 2017.