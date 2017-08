Selma ist bereit für das Abenteuer Schule

Am meisten freut sich Selma aufs Malen und Turnen, weniger auf die Hausaufgaben, «weil ich dann weniger Zeit habe, um draussen zu spielen». Über den Schulbetrieb weiss Selma schon viel: «Man muss ruhig auf dem Stuhl sitzen. Herumschauen und einander abschreiben darf man auch nicht.» An ihrem ersten Schultag will Selma ihr getupftes, türkisfarbenes Röckchen mit dem dazu passenden Oberteil anziehen.

Doris Marty

