Talgemeinde genehmigt Nachtragskredit fürs Kraftwerk Realp II

In einer ausserordentlichen Versammlung hat die Talgemeinde am vergangenen Donnerstag weitere 1,5 Millionen Franken fürs Kraftwerk Realp II genehmigt. Beim Tag der offenen Baustelle am Samstag, 26. August, kann man sich selbst ein Bild von den Arbeiten machen. Das Kraftwerk soll rund 10 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren und rund 2000 Haushalte versorgen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. Ausgabe vom 2017.

UW