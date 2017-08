Urner Firma involviert und «tief betroffen»

Die Urner Firma StattQualm – sie vertreibt E-Zigaretten –, ist «tief betroffen», wie sie im Facebook-Post schreibt. Sie warnt eindringlich ihre Kundinnen und Kunden vor dem Gebrauch von E-Zigaretten in Thailand. Was war vorgefallen? Gemäss «StattQualm» wurde am 26. Juli ein enger Freund der Urner Firma in Thailand auf offener Strasse verhaftet, weil er eine E-Zigarette benutzt hat. Die Polizei, die Schweizer Botschaft sowie andere betroffene Stellen wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Christian Lusser, Geschäftsführer der Firma StattQualm bestätigte gegenüber dem «Urner Wochenblatt» den Vorfall. Die Frage, ob es sich bei dem Verhafteten um einen Urner handle, wollte er nicht beantworten. «Ich möchte gerne mehr dazu sagen, wir haben aber beschlossen, aus Respekt und aus Persönlichkeitsschutz gegenüber dem Betroffenen nichts weiter dazu zu sagen.

Mehr dazu im UW vom Samstag, 5. August 2017.

Doris Marty