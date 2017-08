Wolf M68 im Historischen Museum Uri

M68 überschritt im Sommer 2016 die Schadenschwelle, woraufhin die Sicherheitsdirektion Mitte Juli 2016 eine Abschussverfügung erliess. Am 28. Juli 2016 wurde der Wolf M68 im Gebiet Surenen erlegt. Hansruedi Riebli, Giswil, schuf das Tierpräparat. M68 kann unter anderem in der Sonderausstellung Uris Rindviecher und im Historischen Museum Uri bis am 15. Oktober besichtigt werden.

