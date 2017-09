«Beim HCAP ist dringend ein Kurswechsel nötig»

Wie jedes Jahr zieht es auch diese Saison wieder viele Ambri-Fans aus dem Kanton Uri in die Valascia, um die Spiele «ihres» HCAP live zu verfolgen. Wie haben die Ambri-Anhänger aber die letzte Saison verdaut? Was erwarten die Fans vom HCAP in der Jubiläumssaison? Wann wird endlich die neue Valascia gebaut?

Die Antworten lesen Sie in der Ausgabe vom 2. September 2017.