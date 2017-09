«Beim Skifahren fühle ich mich so, als könnte ich sehen»

Judith Wegmann liebt es, Ski zu fahren. Doch es ist nicht bloss ein Hobby. Sie bestreitet Rennen. Im vergangenen Winter konnte sie die Schweizermeisterschaften von Plusport im Riesenslalom und im Slalom gewinnen.

Und in diesem Jahr will sie richtig Gas geben: «Ich möchte alle Swiss Disabled Cups fahren.» Das sind vier Rennwochenenden, an denen sie an den Start geht. Ihr Ziel ist es nämlich, eine Lizenz zu lösen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. September 2017.