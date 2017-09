«Beim Wasserzins liegt heute ein Systemfehler vor»

Am kommenden Donnerstag trifft sich der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband in Altdorf zu seiner jährlichen Tagung. Dies in einer Zeit, in der heftig um die Höhe der Wasserzinsen gestritten wird. 2019 läuft die bisherige Regelung aus und muss durch eine neue ersetzt werden. Für die Gebirgskantone kommt eine Senkung nicht infrage, wie sie am Montag betonten. Auf der Gegenseite steht Albert Rösti als Präsident des Wasserwirtschaftsverbands. «Die Wasserkraft muss in die Zukunft investieren können», sagt er im Interview. Das sei auch im Interesse der Kantone. In der aktuellen Lage sei dies aber infrage gestellt. Es sei noch nicht lange her, da hätten die Kantone selbst um Unterstützung für die Wasserkraft geworben, weil sie nicht rentabel sei, ruft er zudem in Erinnerung.

Das Interview in der Ausgabe vom 2. September 2017.

Mathias Fürst