«Jeder Wald ist eine neue Herausforderung»

Die 19-Jährige aus Seedorf ist erfolgreich derzeit: Dieses Jahr hat sie in ihrer Kategorie Damen 20 ihre zweite Einzel-Schweizermeisterschaftsmedaille geholt. In der Staffel holte sie sich gar den Schweizermeister-Titel in der Elite. Sie ist Teil des nationalen OL-Juniorinnen-Kaders. Und wenn alles gut geht, sie beim Junioren-Europacup vom 29. September bis 1. Oktober in Fürstenfeld, Österreich, gut ist, «mache ich mir Hoffnungen aufs Elitekader».

