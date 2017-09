Abendläufe verpassten nur knapp neuen Teilnehmerrekord

In der Urner Läuferszene sind die Abendläufe, die der Vererin STV Altdorf organisiert, ein Highlight. Gesamtsieger in diesem Jahr sind: Manfred Jauch, LC Altdorf, und Bernadette Betschart, Bürglen. Das Wetter stimmte am vergangenen Mittwoch beim Finalabend der 24. Urner Abendläufe. Mit 498 Läuferinnen und Läufern kamen so viele wie noch nie zuvor an einem Schlussabend. Mit insgesamt 1401 Teilnehmenden an den drei Abenden, verpassten die Organisatoren den absoluten Teilnehmerrekord nur gerade um 25 Personen. Ganz grossen Eifer zeigten auch Jüngsten, die einmal mehr im grossen Feld der Kind/Eltern-Kategorie alles zeigten. Da kamen nicht nur die Kleinsten ins Schwitzen.

