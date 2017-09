Baudirektion saniert Teile der Furka- und Sustenpassstrasse

An der Furkapassstrasse wird vom 18. September bis 6. Oktober gebaut, teilt die Baudirektion des Kantons Uri am Freitag mit. Im Bereich «In der Stelli» zwischen Passhöhe und Tiefenbach wird die bestehende Betonabschrankung mit einem zusätzlichen Betonfundament sowie mit Ankern gesichert. Die Baustelle ist einspurig befahrbar, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Investiert werden in die Sanierung 180’000 Franken.

Auf der Sustenstrasse bei Färnigen erneuert die Baudirektion Uri vom 18. September bis 13. Oktober die Steinschutzanlage. Auf rund 100 Metern wird eine neue Holzpalisadenwand erstellt, welche die Strasse besser schützen wird. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt, an den Wochenenden sind beide Spuren offen. Die Kosten betragen 250'000 Franken.