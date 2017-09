Cervelat als Belohnung für vierbeinige Helfer

Alzheimer Uri/Schwyz hatte zur Fokuspreisverleihung ins Kellertheater Vogelsang geladen. Preisträger: die Gruppe Sozialhund Uri. Mit ihren Hunden besucht die Gruppe Menschen in der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), im Alters- und Pflegeheim Rosenberg, in der Langzeitpflege des Kantonsspitals Uri und in der Stiftung Phönix Uri sowie Privatpersonen. Für die Hunde nur ein Besuch, für die Menschen viel mehr.

