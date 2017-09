Den 70. Sommer auf der Alp Wannelen verbracht

Karl Muheim erblickte am 4. Dezember 1939 in Schwanden, Unterschächen, das Licht der Welt. Nach sieben Wintern Halbtagesschule vom 1. Oktober bis zirka 20. April in Unterschächen besuchte er 1958 bis 1960 die Bauernschule in Seedorf. 1948, als Achtjähriger, ging er zum ersten Mal auf die Alp Wannelen. Zusammen mit seiner Frau Käthi schaut er dankbar auf ein reich erfülltes Arbeitsleben zurück.

Franz Imholz

Mehr dazu in der Ausgabe vom 23. September 2017.