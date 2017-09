Der «Schiibähunt» streifte durch viele Schweizer Gassen

Die Formation brachte auf ihrer Tour rund 20 Bühnen von Altdorf via Urner See über Brunnen bis hin nach Luzern, Bern, Thun, Zürich und Wil zum Beben. Am Tourabschluss am 30. September im Theater(uri) ist die junge Urner Band «Bye Felicia» ihr Support. Ausserdem kommt zu jedem Song von Schiibähunt ein Urner Musiker hinzu, wodurch etwas ganz Neues, Einzigartiges entsteht. (Foto: F.X. Brun)

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. September 2017.