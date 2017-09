Der neue Sennenvater ist ein Altdorfer

Am Michaelstag, am Freitag, 29. September, tagte die Sennenbruderschaft Bürglen traditionsgemäss vor der Pfarrkirche in Spiringen. Höhepunkt nach dem feierlich gestalteten Gottesdienst war die Wahl der neuen Sennenfamilie. Einstimmig wurde Franz Stadler, Altdorf, zum neuen Sennenvater gewählt. Dem pensionierten Landwirt, Älpler und ehemaligen Altdorfer Landrat steht eine intensive Woche bevor. Bereits am 8. Oktober findet dann die traditionelle Sennenkilbi in Bürglen statt. Bis dahin gilt es noch einiges zu erledigen.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 30. September 2017.