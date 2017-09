Deutliches Ja zum Spitalkredit

Das Urner Stimmvolk hat am Sonntag, 24. September, an der Urne mit 85,5 Prozent klar Ja gesagt zum Kredit in Höhe von 115 Millionen Franken (+/– 15 Prozent) für den Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri. Die Vorlage wurde in allen Gemeinden gutgeheissen. Am höchsten fiel der Ja-Stimmenanteil in Hospental mit 95,2 Prozent aus, am tiefsten in Seelisberg mit 78,5 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,8 Prozent.

Die zweite kantonale Vorlage – die Totalrevision des Gesetzes über das Kantonsspital Uri – wurde mit einer Mehrheit von 87,2 Prozent ebenfalls deutlich angenommen. Wie zum Spitalkredit sagten auch zur Gesetzesrevision alle 20 Gemeinden Ja. Den höchsten Ja-Stimmenanteil gab es in Hospental (93,7 Prozent), den tiefsten in Sisikon (77,8 Prozent). Die Stimmbeteiligung betrug 42,6 Prozent.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 27. September 2017.

UW