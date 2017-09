Ein Denkmal für die Urner Landeshymne?

«Zogä am Bogä» von Bärti Jütz ist viel mehr als ein Tanzlied. Es wurde in der ganzen Schweiz bekannt und gilt heute als Urner Landeshymne. Nun soll es mit einem Denkmal gewürdigt werden. Der Bildhauer Hans Gisler hat am Konzert der Bauernmusik seine Skulptur «Zogä am Bogä» präsentiert. Diese könnte das Modell für eine 4 bis 7 Meter hohe Version sein, die künftig einen öffentlichen Platz in Altdorf zieren soll. Noch fehlt allerdings der Platz und das nötige Geld, um den Plan zu verwirklichen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. September 2017.