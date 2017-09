In einem Jahr öffnet die «Uri 18» ihre Tore

Ein Schaufenster für Aufbruch und Heimat soll sie werden, die Wirtschafts- und Erlebnismesse Uri 18. In einem Jahr, vom 6. bis 9. September 2018, sollen sich rund 200 Aussteller den erwarteten 20'000 Besucherinnen und Besuchern von ihrer besten Seite zeigen. OK-Präsident und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind und Co-Präsident René Röthlisberger, Präsident des Dachverbands Wirtschaft Uri, verbreiteten am Freitag, 8. September, in den Ausstellungshallen im Eyschachen in Altdorf Aufbruchstimmung. Der Kanton Uri werde mit Herz Heimat und Innovation präsentieren, zeigten sie sich überzeugt. Hier gibt es weitere Informationen für interessierte Ausstellerinnen und Aussteller.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. September 2017.

Mathias Fürst