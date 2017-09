Fahrzeugbrand unterhalb der Schöllenen

Am Samstagabend, 2. September, war ein 55-jähriger Autofahrer kurz nach 19.30 Uhr mit seinem Wagen von Göschenen in Richtung Andermatt unterwegs. Unmittelbar nach dem Kreisel Göschenen, auf der Umfahrungsstrasse vor dem Steglauitunnel, brach im Motorraum ein Feuer aus. Der Autofahrer konnte das Fahrzeug noch von der Fahrbahn lenken und sich in Sicherheit bringen. Mitarbeitende der Schadenwehr Gotthard stellten von ihren Büros aus den Brand fest und rückten noch vor Eingang der Alarmmeldung mit einem Tanklöschfahrzeug aus. Vor Ort gelang es ihnen in kurzer Zeit, das brennende Auto zu löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Wagen entstand jedoch Totalschaden. Laut Polizeibericht ist nach bisherigen Erkenntnissen von einer technischen Brandursache auszugehen. Im Einsatz waren die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privater Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.