Gefährlicher Dreh in Kolumbien

Claudio Fäh hat sich in Hollywood einen Namen als Actionregisseur gemacht. Für seinen neuesten Streifen «Sniper: Homeland Security» reiste der 42-jährige Urner nach Kolumbien. «Ich bekam durch diesen Film Einblick in eine Welt, die ich noch nicht gekannt hatte – manchmal fast mehr, als mir lieb war», sagt Claudio Fäh rückblickend über die 28 Drehtage in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 20. September 2017.

Simon Gisler